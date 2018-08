Sagra del fagiolo quarantino e della patata a Volturara Irpina Dal 7 al 9 settembre si potrà degustare il famoso fagiolo di Volturara, nuovo presidio Slow Food

C'è qualcuno tra voi che non ha mai assaggiato la prelibatezza del fagiolo quarantino della Piana del Dragone? Forse sì, forse alcuni ne ignorano anche l'esistenza, perdendosi così una assoluta bontà per il palato.

Beh, si può rimediare: dal sette al nove settembre a Volturara Irpina si “festeggia”, come ormai da tradizione – lo testimonia il successo clamoroso delle edizioni precedenti – il Fagiolo di Volturara, nuovo presidio Slow Food.

Accade nell'ambito del premiatissimo (anche dalla Regione), progetto della «Sagra del Fagiolo Quarantino e della Patata della Valle Del Dragone». Un progetto che vede il comune irpino capofila di altri sei paesi.

Il fagiolo quarantino è bianco, tenero e leggermente farinoso. Si coltiva nei terreni dell’altopiano irpino, ai piedi del monte Terminio. Si chiama quarantino per la durata del suo ciclo di maturazione. Il legume di Volturara Irpina è piccolo, irregolare e ha una buccia sottile di color bianco cenere. Si coltiva senza pali o altri sostegni; in passato, spesso, era associato al mais: la pianta del granoturco fungeva da supporto per quella del fagiolo.

Si semina a maggio e si raccoglie a fine agosto o inizio settembre. Nella rotazione colturale si alterna con gli altri prodotti caratteristici dell’Avellinese: grano e patate. In questa zona il clima è freddo e piovoso in certi periodi dell’anno e la nebbia è frequente, per cui non è necessario irrigare. La coltivazione è completamente manuale, non si usano fertilizzanti e non è previsto il diserbo chimico per eliminare le erbe infestanti.

Una volta raccolti, i baccelli, lunghi circa 15 cm e contenenti circa dieci fagioli l’uno – sono battuti con un bastone o con il "muillo", uno strumento composto da un bastone lungo e robusto cui è collegato, tramite legacci resistenti, un bastone più corto che serve per battere i baccelli secchi e far uscire i fagioli. Dopo la battitura si fa la cernita con il "chiurnicchio", un setaccio rotondo che lascia cadere i residui pesanti. Lanciando in aria i fagioli dal setaccio, grazie all’azione del vento, si eliminano i residui più leggeri. Infine, i fagioli asciugano al sole per altri tre giorni.

Tradizionalmente si conservano aggiungendo pepe nero e spicchi di aglio e sono ingrediente di numerose zuppe e minestre della tradizione di Volturara: fasùli e ditalini, laane e fasuli, pasta e fasuli, zuppa rè fasuli o scazzuoppoli (pezzi di impasto fritto) e zuppa di fagioli e patate.

C’è poi un piatto che lega il fagiolo a un altro prodotto simbolo di questa zona dell’Irpinia, le castagne: i fagioli cuociono con le cotiche di maiale e le castagne secche in acqua, sale e alloro; dopodiché si uniscono in un tegame dove i fagioli, prima di aggiungere le castagne, sono fatti soffriggere in aglio, olio e sugna. Il tutto si serve caldo sul pane raffermo.

Per chi volesse assaggiare questa delizia, l'appuntamento è già fissato: Volturara Irpinia dal sette al nove settembre. Non mancate.