Mamma tu sei la rosa più bella del mondo L'angolo degli auguri

Dire che sei la mamma migliore di questo mondo e poco tu sei il top, hai dato, dai e continuerai a dare amore a chi ti sta intorno.

Scusa se a volte ti rispondo con tono arrabbiato ma non è mai rivolto a te, scusa se non sono mai presente quando hai bisogno, scusa se ti ho tolto in alcuni momenti di vita la serenità. Ma infinitamente grazie per averci messi al mondo, per averci fatto crescere con dei valori che solo oggi apprezziamo. ....

Mamma tu sei la rosa più bella di questo giardino chiamato mondo non smettere mai di sorridere anche se dietro a quel sorriso sappiamo cosa si nasconde.

Tu sei la forza la nostra forza...Chi ti conosce sa che dietro quella piccola donna si nasconde una guerriera sempre pronto a difenderci ad aiutarci... mamma semplicemente unica.

Buon compleanno da tua figlia Elisa. Auguri da Gabriele, Gaetano, Roberto, Pina, Oksana, Costante, Jessica e Gabriele. A Maria giungano gli auguri amche da parte della nostra redazione.