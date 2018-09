Al Doublebro "Simone Pastore Il Live". «Vi farò cantare» Mezzo secolo di musica nel nuovo progetto dell'artista irpino. Sabato 29 settembre al Doublebro

Mezzo secolo di musica, riproposta in chiave energica, emozionante, unica. Cinque decenni di canzoni che riannodano i ricordi di intere generazione, tutto insieme per una serata unica. E scatta il conto alla rovescia per il nuovo grande evento che si terrà al DoubleBro di via Pianodardine 53 sabato 29 settembre. Sul palco il direttore artico del locale dei fratelli Gaetano e Massimo Vigorito: l’artista irpino Simone Pastore che presenterà in anteprima il suo nuovo progetto. Un live imperdibile e ricco di emozioni, cantate sul palco alla maniera che solo Simone Pastore sa a regalare al suo pubblico che lo segue affezionato.

Il progetto “Simone Pastore Il Live” è un caleidoscopico viaggio nella musica italiana lungo 50 anni composto dall’esecuzione di tantissime canzoni, suonate una dietro l’altra tutte d’un fiato. Sono quelle canzoni che hanno fatto cantare più di tre generazioni, il tutto con arrangiamenti moderni e coinvolgenti. Un lavoro che presenta un Simone Pastore inedito, più maturo e maggiormente consapevole articolato in voce e rappresentazione dei testi.

La sua voce trascinante, attraversata da mille vibrazioni graffiate resta il tratto distintivo di un artista che si conferma ogni volta una scoperta. La freschezza del tratto ritmico degli arrangiamenti riesce ogni volta a emozionare ricordando con gioiosa e vibrante innovazione i ricordi che ognuno di noi associa proprio a quelle note.

Oltre 50 canzoni live, Oltre 2h di spettacolo. Abbiamo ascoltato Simone, facendoci raccontare, in antemprima, qualche curiosità del suo nuovo progetto tra anteprime e progetti per l’inverno 2018-2019.

Simone, quali sono le novità della tua nuova produzione dal vivo?

Il nuovo progetto sarà un lungo viaggio nella storia della musica italiana. A differenza di prima abbiamo aggiunto nuove canzoni ma sopratutto abbiamo riarrangiato tutto il repertorio in chiave pop rock con l’inserimento di sequenze che impreziosiscono ogni singolo brano, sarà come suonare con un gruppo di 10 musicisti.

Chi suona nel tuo gruppo?

Il maestro Lorenzo Petruzziello alla batteria e alle sequenze , il maestro Guido Maria Aquino al piano digitale e ai cori e Francesco Renna alla chitarra elettrica, acustica e all’armonica.

Visitando il tuo sito internet ho avuto modo di leggere la tua biografia e notare che hai fatto davvero tanto pur essendo molto giovane. Credi che ai giorni d’oggi c’è ancora bisogno di gavetta per poter realizzarsi artisticamente?

Beh credo sia fondamentale. In primis lo studio è importantissimo secondo me, Io ho studiato 8 anni interpretazione ed educazione della voce e ancora oggi continuo a farlo. Ovviamente l’esperienze e la “gavetta” aiutano ad imparare il mestiere e affrontare ogni singolo palcoscenico che sia un piccolo locale o una grande piazza.

Da tre anni sei Direttore Artistico del Doublebro, raccontaci la tua esperienza.

Per me è un onore ed un privilegio poterlo essere e sopratutto sono felice del lavoro svolto fino ad oggi con i fratelli Vigorito. Tutto è iniziato come una sfida. Ero convinto che con una programmazione duratura e continuativa avremmo abituato le persone ad avere un luogo dove ascoltare la musica dal vivo. Il Doublebro negli anni si è confermato vetrina autorevole, importante, solida ed unica per tanti artista. Dopo tre anni di concerti, eventi e live si può dire, con malcelato orgoglio, che il Doublebro è diventato uno dei locali più importanti per chi fa e chi ascoltata musica dal vivo. È bello ospitare i migliori artisti della Campania e non solo. Un punto di riferimento unico per storia, continuità e soprattutto qualità.

Quindi ci diamo appuntamento al Doublebro a sabato 29 settembre?

- sì certo, non vedo l’ora