Preparativi ad Avellino per la festa del nonno In prima linea la Caritas

La Caritas diocesana di Avellino, in occasione della festa del nonno, che si terrà il prossimo 2 ottobre alle ore 17.00 presso il centro anziani di Via Annaruma, promossa dalla Cooperativa Irpinia Assistenza Anziani, invita le persone anziane della città a prendervi parte per condividere momenti di fraternità e gioia. L'annuncio porta la firma del direttore della Caritas di Avellino Carlo Mele.

Redazione Av