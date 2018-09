Antonio De Lieto, eletto segretario generale del Lisipo "Mi adopererò per il potenziamento delle strutture territoriali del sindacato"

Antonio de Lieto, già Ispettore capo della Polizia di Stato, è il nuovo Segretario Generale e legale rappresentante del Libero Sindacato di Polizia (Lisipo), eletto all’unanimità nell’assise per il rinnovo delle cariche statutarie del Lisipo.

Una lunga carriera sindacale quella di de Lieto, che inizia nell’anno 1986, dal 2001 al 2007 ricopre la carica di Segretario Nazionale e legale rappresentante, negli anni avvenire quella di Presidente Nazionale.

Antonio de Lieto fa parte della storia del Lisipo e si rimette nuovamente in gioco, consapevole che per “fare sindacato” sono necessari: coraggio, voglia di fare, spirito di servizio, altruismo.

Nella Polizia di Stato ha svolto servizio operativo ed ha ricevuto attestazioni di encomio e lode per aver condotto con successo particolari indagini di Polizia Giudiziaria, nonché diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera prestata in favore della popolazione della Campania e della Basilicata, colpita dal sisma del 1980. Il 2016 viene eletto Consigliere comunale del Comune di Monfalcone.

Così ha dichiarato il Segretario de Lieto: “ringrazio tutti per la fiducia data, da subito, mi adopererò per il potenziamento delle strutture territoriali del sindacato e nei prossimi giorni provvederò alla nomina di nuovi delegati nei vari posti di servizio. Il LI.SI.PO. si batte per garantire ai cittadini ordine e sicurezza e per ottenere migliori condizioni di lavoro, proprio per offrire a tutti i cittadini quella tutela e vicinanza a cui hanno diritto”.

Redazione Av