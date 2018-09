Da Avellino a Barcellona per Daria e Ziyad "Viva gli sposi!" Le nozze di Daria Simeone e Ziyad Makki: festa grande per l'evento

di Simonetta Ieppariello

Oltre 1580 chilometri fatti con amore. In poche ore hanno preso un bus, un aereo, un altro mezzo per approdare a Barcellona. Un viaggio che ha riunito alcuni avellinesi. Cosa hanno in comune? Un amore unico per una personale speciale, convolata a nozze in quel di Barcelloneta: Daria Simeone che oggi ha coronato il suo sogno d’amore con il suo adorato compagno Ziyad Makki nella splendida location del Red Fish sul mare. Una festa speciale per Daria, giornalista e blogger avellinese di talento che, nonostante il lavoro l’abbia sempre portata lontano dalla sua città, ha conservato legami unici e autentici con gli amici di sempre. Per lei e il suo sposo due damigelle speciali: Mia e Viola che hanno saputo rendere emozionante e speciale il giorno delle nozze dei loro adorati genitori. E poi loro gli amici avellinesi che giovedì si sono diretti festanti verso la meta della cerimonia: Donata Ferrante, Luigi Borriello e Titty Festa, hanno raggiunto, tra i tanti, la città spagnola per divertirsi con gli sposi e parenti per una cerimonia unica. Una autentica festa, divertente, informale, unica. 48 ore di festa per Daria e Ziyad e le loro splendide bambine sulla costa di una delle capitali europee più belle e colorate. La sposa? Che dire, semplicemente bellissima. Lo sposo? Altrettanto. Le bimbe? Da copertina. Ma non di rivista patinata. Poco glamour tanta anima, cuore e sorrisi. Con loro tanti amici irpini che vivono e lavorano a Barcellona come Pietro Lionetti, Mariatolmina Ciriello e Luca Chirichiello. Se qualche nome di qualche irpino alla festa manca ce ne scusiamo. Perché la festa è grande e tutti invece di guardare i cellulari e postare foto stanno ballando e cantando sfrenati. Tanti auguri agli sposi di un futuro radioso e felice. “Che ogni giorno della vostra vita insieme, sia come questo: immenso, pieno, gioioso e sereno”.