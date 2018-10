Ad Avellino la "Settimana per il benessere psicologico" La conferenza al Circolo della Stampa giovedì 11 ottobre alle 16.

Venerdi 5 ottobre, alle ore 10, presso il Comune di Avellino si terrà la conferenza stampa di presentazione del seminario ‘Promozione della resilienza e interventi psicologici nei diversi contesti applicativi‘, in programma presso il Circolo della stampa di Avellino giovedi 11 ottobre alle 16.

Il seminario rappresenta l’evento provinciale irpino nell’ambito della "Settimana per il Benessere Psicologico", l’iniziativa annuale organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Campania in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per diffondere il concetto di benessere psicologico, promuovere la professionalità dello psicologo e avvicinare le comunità e le istituzioni del territorio all’idea di salute come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”(OMS).

Nell’ambito della Settimana del Benessere anche quest’anno sarà ripetuta l’iniziativa ‘Scuole Amiche del Benessere Psicologico’, organizzata con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, che prevede il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio, e ‘Professioni amiche del benessere psicologico’, in collaborazione con numerosi altri Ordini professionali, con la finalità di creare reti con le altre professioni ordinate.

Nel corso della settimana gli psicologi campani organizzeranno, su tutto il territorio regionale, eventi rivolti ai cittadini e, dall’8 al 13 ottobre, i cittadini campani possono prenotare una consulenza psicologica gratuita.

Saranno presenti alla conferenza stampa: Vincenzo Ciampi, sindaco di Avellino, Bianca Della Valle, Primo Dirigente Divisione Anticrimine, Questura di Avellino, Fabio Benigni, Presidente Ordine degli Avvocati di Avellino, Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, Francesco Sellitto, Presidente Ordine dei Medici di Avellino, Carlo Iannace, Dirigente Breast Unit, AOSG “Moscati” Avellino, Lucia Ranieri, Dirigente scolastico ISISS “G. Ronca” di Solofra, Maurizio Russo, Dirigente nazionale Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Antonietta Bozzaotra, Presidente Ordine degli Psicologi della Campania.A