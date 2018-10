Auguri Giovanna Raffa per i tuoi 18 anni L'angolo degli auguri

Non un semplice augurio, ma qualcosa di grande che possa emozionarti, perchè tu meriti questo ed altro. Ed allora ecco una sorpresa per te. Un augurio speciale che possa lasciare il segno ed essere condiviso da tutti. Per te Giovanna, per i tuoi 18 anni, un primo importante traguardo della tua vita. Un giorno da incorniciare insieme a questo nostro piccolo pensiero. Un forte abbraccio da Michela e Concetta. Ti vogliamo bene. A Giovanna Raffa, naturalmente auguri anche da parte della nostra redazione.