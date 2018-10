Slow Wine 2019 in Campania, chiocciole, bottiglie e monete Ecco tutti i riconoscimenti della guida di Slow Food Editore

Slow Wine è giunta alla nona edizione e sempre di più si connota per il rigore nel segnalare e premiare esclusivamente vini e cantine che lavorano la vigna senza cercare scorciatoie.

«Se dovessimo riassumere in uno slogan la filosofia della guida potremmo dire “meno marketing e più viticoltura”», raccontano i curatori Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni. Slow Wine è l’unica guida a visitare ogni anno le quasi 2000 cantine recensite, grazie a un numero di collaboratori che ormai sfiora le 300 persone. Una mappatura del territorio che non ha pari e che permette di segnalare agli addetti ai lavori e ai semplici appassionati sempre nuove aziende e realtà enologiche.

Ma veniamo alla Campania: «Seppure la Campania rappresenta una piccola nicchia nel mondo del vino italiano per il livello quantitativo raggiunto, l’interesse dell’appassionato è acceso dalla poliedricità della viticoltura campana, espressione delle sue profonde differenze antropologiche e territoriale. La luminosità, il suolo vulcanico, la gestione dei vigneti quasi esclusivamente in collina, anche sino ad altezze che superano i 600 metri, e l’abbondanza di acqua sono le condizioni naturali che, coniugate al progresso tecnico e alle conoscenze in vigna e in cantina, regalano vini originali e interessanti; capaci, come l’Aglianico e il Fiano di Avellino, di sfidare il tempo oltre ogni immaginazione» continuano i curatori.

Chiocciole

Antonio Caggiano Taurasi

Ciro Picariello Summonte

Luigi Tecce Paternopoli

Fontanavecchia Torrecuso

Nanni Copè Vitulazio

Agnanum - Raffaele Moccia Napoli

Contrada Salandra Pozzuoli

Maffini Giungano

San Giovanni Castellabate

Tenuta San Francesco Tramonti

Le bottiglie

Pietracupa Montefredane

Rocca del Principe Lapio

Villa Diamante Montefredane

I Cacciagalli Teano

Marisa Cuomo Furore

Le monete

Petilia Altavilla Irpina

Cautiero Frasso Telesino

La Sibilla Bacoli

Curatori: Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni. Collana Guide Slow.

Redazione Av