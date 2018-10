Laurea Rosamina. "Ad Maiora Giusy" La messaggeria

Grande festa in casa Rosamina, di Sant’Angelo dei Lombardi, perché nel volgere di pochi mesi Giusi, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e subito è approdata al mondo professionale, con il Giuramento come Praticante Avvocato.

Recentemente, presso l’Università degli Studi del Sannio, in Benevento, discutendo sul tema “Storia delle Dottrine Politiche: il Pensiero Politico di Hans Kelsen”, ha conseguito brillantemente la Laurea in Giurisprudenza e il 20 ottobre u.s., presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Avellino, ha ripetuto con emozione la formula del “Giuramento” come Praticante Avvocato.

La dinamica Giusi, ormai già da diverso tempo, è stata accolta con piacere e svolge l’attività di Praticante Avvocato presso gli Studi dell’ Avvocato Giovanna Perna e dell’Avvocato Massimo Preziosi, del Foro di Avellino.

Alla neo Dottoressa Giusi Rosamina, le felicitazioni, per aver conseguito in brevissimo tempo e brillantemente la Laurea in Giurisprudenza e aver già effettuato il Giuramento per Praticante Avvocato, onorando così l’impegno, il lavoro ed i sacrifici dei genitori, nonché il valore stesso dello studio. Auguri e complimenti da parte dei suoi genitori Raffaela Giove e Renato Rosamina, del fratello Tony , della sorella Valentina, dell’amico di famiglia Tony Lucido della Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi e della nostra redazione.