"Citation" del Borough di Brooklyn per i Pilla e Liberti Importante e prestigioso riconoscimento per i due giornalisti campani negli Stati Uniti

Alla prima uscita ufficiale, dopo pochi mesi dalla nascita, Patrimonio Italiano tv trionfa in America. I due milioni di visualizzazioni ottenuto dal video del colorito abbraccio di un italoamericano al Presidente della regione Puglia Michele Emiliano, è stato il preludio all’affermazione del network ideato dal giornalista montagutese Michele Pilla e dal suo collega e amico partenopeo Luigi Liberti.

Due giorni prima di intervenire al prestigioso Galà del Niaf di Washington, si è tenuto a Brooklyn presso la sede del Fiao (Federation of Italian America Organization) la prima edizione del Patrimonio Italiano Awards, premio riservato agli italiani che diffondono il patrimonio italiano nel modo. La cerimonia si è aperta con la consegna della prestigiosa “Citation” da parte del presidente del Brooklyn borough, Eric Adams, ai fondatori della webtv, Liberti e Pilla.

Lo stesso Luigi Liberti, incaricato dal borough di Brooklyn, ha poi segnalato al Presidente Adams altre due icone del "patrimonio" italiano nel Mondo da premiare con una citation: Ferdinando De Matthaeis e l'attrice e modella Eleonora Pieroni per la promozione dell’Italia a New York, in particolare per aver promosso la Quintana di Foligno al Columbus Day.

Si è dato poi il via alla premiazione: la storica famiglia Chirico, ristoratori da generazioni, ha ricevuto il premio “tradizioni”; all’ex calciatore dei Cosmos Ferdinando De Matthaeis, compagno di squadra di Pelé e Chinaglia, è andato il riconoscimento per lo sport; il fotografo sorrentino Alfonso Romano ha vinto il premio “fotografia”; il premio Cultura è andato a AnnavaleriaGuazzieri, Ilaria Costa, Benedetta Scardovi, Stefania Puxeddu, ideatrici del progetto “In Italiano, bilinguismo a New York”; il premio “spettacolo” è stato assegnato a Romina Perri, giocanissima cantante Italo americana. Infine il premio “media” è andato al giornalista Davide Mamone. Menzione speciale per il club “molfettesi di Hoboken” e Roberto Pansini di I Love Molfetta.

Redazione Av