Non c'è fede che tenga: il libro di Cinzia Sciuto ad Avellino Il 6 novembre, alle 17.30, all'Angolo delle Storie la filosofa presenterà la sua opera

“La laicità è un atteggiamento mentale che rifiuta ogni principio di autorità, non solo quello religioso. Essere laici significa non invocare nessuna tradizione – che sia religiosa o meno per il laico è del tutto irrilevante – per giustificare una limitazione, se non addirittura una violazione dell’autonomia e della libertà di ciascun singolo essere umano”. Per Cinzia Sciuto, filosofa e redattrice di MicroMega, la strada da percorrere per una società capace di tenere insieme disomogeneità culturale e diritti delle persone è quella di una visione etica e politica radicalmente laica.

Ma che cosa significa, concretamente, essere laici al giorno d’oggi? Il 6 Novembre alle ore 17.30 presso la libreria L'Angolo delle Storie, affronterà la questione con quanti prenderanno parte alla presentazione della sua ultima fatica letteraria, intitolata "Non c'è fede che tenga - Manifesto laico contro il multiculturalismo" ed edita dalla Feltrinelli. Con lei anche Fabio Milito Pagliara, coordinatore del circolo Unione Atei e Agnostici Razionalisti di Salerno. L'incontro - organizzato dalla Chiesa Pastafariana Italiana - sarà condotto dalla giornalista Rossella Strianese.