Halloween ad Avellino: al Doublebro c'è la Tino Pascucci Band

Sarà una lunga notte di Halloween al Doublebro all’insegna del rock puro e del blues autentico. Sul palco di via Pianodardine, 53, in scena la Tino Pascucci Band. Una formazione che nel tempo e grazie alla loro consolidata presenza al Doublbebro, sa trascinare il pubblico in un viaggio unico. Accurato e coinvolgente la selezione dei brani e gruppi selezionati. Da Clapton ai Dire Straits, passando per Battisti e Santana Pascucci e i suoi sapranno ancora una volta trascinare il pubblico in una serata da non perdere. Carmine D’Alelio alle batterie, Pascucci alla voce e Carlo De Vincenti al basso. Ma non solo. Musiche, maschere e tante sorprese horror nella speciale location. Il Doublebro si è trasformato nella casa degli orrori per l’occasione. Insomma, sarà una lunga notte dei morti viventi. Sorprese anche nella carta menù, con pietanze a tema.