Oggi come allora, 25 anni insieme: auguri Antonio e Anna San Martino Valle Caudina. Gli auguri dei parenti della famiglia Vitagliano.

Per Antonio Vitagliano e Anna Concetta Zullo, riceviamo e pubblichiamo.

"Venticinque anni fa è stato coronato uno dei vostri sogni più importanti. Un lungo viaggio insieme,pieno di emozioni ed esperienze, belle e anche meno belle, ma con le quali siete arrivati fin qui e che vi ha reso ciò che siete. Questa è la dimostrazione del vero Amore,quel sentimento che lega le persone nel bene e nel male, sempre, nonostante tutto. Non esiste niente e nessuno che possa dividere due persone che si amano come voi, nonostante a volte la vita sembri difficile, bisogna lottare, porsi degli obiettivi e avere la pazienza e la testardaggine, proprio come te papà e metterci determinazione e amore, proprio come te mamma; per raggiungerli insieme, passo dopo passo, con l'affetto e l'amore che vi lega da tanto tempo. Oggi non è solo un traguardo, ma una tappa importante del vostro viaggio, iniziato 25 anni fa e che non finirà mai, perchè voi siete l'esempio del vero Amore, di quel sentimento forte alla base, così forte da superare qualsiasi ostacolo, qualsiasi problema. Questo è l'amore. Questo siete voi. A te papà e a te mamma che ci hanno insegnato cosa significa volersi bene. Buon 25° Anniversario di Matrimonio!

Con affetto ,Gabriele e Debora.

San Martino Valle Caudina 31/10/2018