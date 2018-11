Addio a Guido Iannaccone, il gioielliere gentiluomo Il lutto

Lutto ad Avellino per la morte dello storico gioielliere del centro antico Guido Iannaccone. Garbo ed eleganza restano il ricordo caro che intere generazioni conservano del signor Guido, che si è spento ieri nella sua casa di via Zigarelli. "Mancherà tanto al nostro caro centro storico la sua presenza quotidiana silente e discreta che dava a tutti la certezza che il passato si potesse coniugare con un futuro migliore del presente", si legge in uno dei post che meglio ricordano lo storico decano del commercio avellinese. "Se ne va un pezzo di storia avellinese", scrive Francesco Saverio Iandoli, ricordando il commerciante e la persona perbene. Molti i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i suoi adorati familiari.