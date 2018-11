La grande musica internazionale a Cesinali Sul palcoscenico del Teatro d’Europa

La grande musica internazionale sul palcoscenico del Teatro d’Europa di Cesinali. Sabato 17, alle 20.30, (replica domenica 18, alle 19.30), riflettori su “ The Wonder Band Tribute”, il concerto dedicato ad una star della black music, il leggendario Stevie Wonder.

Sul palcoscenico, il gruppo “Wonder Band Live”, composto da Anna Criscuolo (voice), Ben Romano (guitar), Vito Morcaldi (bass), Costa Elia (sax), Davide Cantarella (drums) e Guglielmo Santimone (keyboard). Il progetto nasce da un minuzioso lavoro di ricerca e di contaminazione della discografia black music. Gli artisti, infatti, singolarmente, sono impegnati in percorsi che riguardano diversi generi, come il latin jazz e la world music. “ Il concerto- commenta il direttore artistico del “Teatro d’Europa” Luigi Frasca- impegna i musicisti in uno spettacolo straordinario, che racconta la vita ed i grandi successi di Stevie Wonder.

E’ un progetto pilota che, si spera, possa creare un nuovo filone artistico al “Teatro d’Europa”, con musica live per gli appassionati, ma anche per le nuove generazioni attratte, in tal modo, dalla cultura teatrale.

Redazione Av