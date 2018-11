Da Progress c'è una tazza speciale per un Natale più buono L'obiettivo è raccogliere fondi per un nobile progetto

Anche quest’anno e` al via l’operazione “Una tazza speciale per un Natale piu` buono”.

Giunto alla sesta edizione, sino allo scorso anno il progetto si e` posto l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso la vendita di una tazza realizzata in edizione limitata e venduta al pubblico a 2 euro; per ogni tazza venduta, Progress ha donato 1 euro per una precisa finalita`. Quest’anno la meccanica resta invariata, mentre la grande novita` e` costituita dalle due tazzine da caffe` che hanno preso il posto della mug, ma sempre realizzate in edizione limitata e vendute in una bellissima confezione appositamente realizzata per l’occasione.

La storia del progetto. Nel 2013 sono stati devoluti 5.616 euro alla Croce Rossa Italiana per affrontare l’emergenza Sardegna causata dal ciclone “Cleopatra”; nel 2014 Progress ha donato 10.500 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon a sostegno del nuovo reparto di Terapia Intensiva Neonatale; dal 2015 il progetto sostiene la Fondazione Telethon, alla quale sono stati donati nelle edizioni 2015 e 2016 oltre 25.000 euro per il sostegno alla ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare; nel 2017, i 15.000 euro raccolti sono stati utilizzati per realizzare la prima fase del progetto T-Car, in collaborazione con il Comitato Provinciale Telethon di Avellino e Benevento. Il progetto T-Car prevede l’acquisto e l’allestimento di un veicolo destinato al trasporto dei disabili in modo da consentire loro una partecipazione realmente attiva alla missione di Telethon: quella di diffondere la conoscenza ed aiutare a progredire la ricerca biomedica sulle malattie genetiche rare.

La cifra raccolta con l’edizione 2018 servira` per realizzare la seconda ed ultima fase del progetto T-Car, ossia la modifica strutturale del veicolo acquistato con i fondi raccolti nel 2017. Tale modifica consentira` il trasporto in tutta sicurezza di disabili anche dotati di carrozzine di grandi dimensioni.

Il marchio Progress, nato dall’esperienza pluriennale della Antonio Capaldo S.p.A. nel settore della ferramenta, rappresenta con i due punti vendita di Manocalzati (AV) e Caserta Sud (CE) – rispettivamente di 6.000 e 5.500mq - una delle realta` piu` dinamiche nel settore della grande distribuzione specializzata brico del Sud Italia.

La caratteristica peculiare dei punti vendita a marchio Progress e` la capacita` di soddisfare le esigenza di tutta la famiglia grazie ad un’ampia offerta di prodotti che spazia dai settori merceologici storici, quali ferramenta, utensileria, edilizia e giardinaggio, ai reparti dedicati all’arredamento per la casa, per il bagno, per l’ufficio e per il giardino. Completano l’offerta i reparti illuminotecnica, tessile, casalinghi, piccoli elettrodomestici, legno, prodotti per la cura degli animali domestici e dell’auto.

A maggio 2013, all’interno del centro commerciale Il Carro su di una superficie di 1.700 m2, ha aperto il primo punto vendita a marchio Punto Progress, format di piccole dimensioni pensato per il cliente che desidera fare acquisti rapidi, ma senza rinunciare al servizio che contraddistingue Progress.