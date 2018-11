Buon compleanno Gabriele Albagini L'angolo degli auguri

Un bravo padre insegna ai suoi figli, fa da maestro, da insegnante, da coach e da clown. Sei stato un padre divertente, simpatico, educativo e a volte severo. Sei stato perfetto in questi tuoi 70 anni. Hai insegnato a noi cosa significa essere sorella e fratello, come tu sei stato e lo sei con le tue sorelle; ci hai insegnato a convivere e condividere. Soprattutto in amore, come stai dimostrando con mamma, hai dato a noi l’esempio di cosa significa amare davvero una persona più della tua stessa vita, rispettarla ogni giorno di più e nonostante le difficoltà e i momenti bui continuare ad andare avanti sostenendosi a vicenda e non abbandonare mai.

Tanti auguri al papà migliore del mondo, da tua moglie Maria, dai tuoi figli Gaetano, Elisa e Roberto, dalle tue nuore e nipoti.