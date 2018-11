Openartaward, premio di altissimo livello ad Xd di Ariano Sesto riconoscimento consecutivo.

Premio di altissimo livello, Openartaward è l'unico in Italia ad avere una valenza "istituzionale" in quanto è l'unico ad aver ottenuto riconoscimenti ufficiali grazie ai patrocini della commissione europea, della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dello sviluppo economico, della regione campania, del comune di Napoli, della camera di commercio, della assocom e della unicom (le più importanti associazioni di categoria) ed insignito, inoltre, della medaglia del presidente della repubblica nel 2014.

Settima edizione del premio - hanno aderito 131 agenzie di comunicazione (20 dall’estero) che hanno iscritto al premio ben 1018 lavori, in rappresentanza di 674 marchi, numeri che ne fanno il premio alla pubblicità con il più alto numero di partecipanti.

Xd studio, agenzia di comunicazione a 360°. La nostra mission. Un caffè, quattro chiacchiere, mille idee: cominciano così tutti i nostri lavori. A renderli speciali ci pensano le nostre miscele, un mix inconfondibile di passione e creatività. Davanti ad una buona tazza di caffè ascoltiamo desideri a cui daremo forma. Uniamo immagini, parole, tecnologia per creare un progetto strategico capace di fare la differenza. Ogni realtà, affidandosi a noi, comunicherà unicità.

I premi vinti: acmi premio speciale planet stand creation: targa d'oro

Un progetto di comunicazione integrata con soluzioni stilistiche molto curate ed interessanti e con un uso intensivo dell'illuminazione che rende lo stand visivamente molto "minimalista". Tutto ciò a rimarcare un "mood" che si rifà agli stilemi del graphic design. Vision creativa: Promuovere i prodotti Made in Italy mettendo in luce il know how del nostro paese. Il Made in Italy è un marchio che tutto il mondo ci invidia, si contraddistingue per le 3 B" ovvero: bello, buono e benfatto. Fà tendenza. L'Italia è la patria delle eccellenze, ha dato i natali a personalità i cui meriti sono noti in tutto il mondo. Ereditiamo un bagaglio culturale prezioso. L'Italia è la terra dei santi, dei poeti, degli inventori, dei navigatori e degli assocostruttori. Il visual messo a punto per comunicare l'identità distintiva dell'associazione è composto da un costruito grafico triangolare dominante nel quale convivono immagini iconiche dell'italianità e immagini di prodotto.

Lo scopo è quello di raccontare i prodotti e la storia del paese che li produce.

Presente alla cerimonia di premiazione Antonio Ferraro della Ferraro Group, coordinatore del comitato marketing & comunicazione dell'associazione Acmi. Acmi assocostruttori chiusure e meccanismi Italia è l'associazione che riunisce produttori di serramenti tecnici per qualsiasi uso civile e industriale, di qualsiasi tipologia costruttiva e indipendentemente dal materiale impiegato per la loro costruzione, nonchè di componenti e accessori destinati a completarli ed integrarli.

Feudo irpino, categoria direct marketing: targa bronzo:

Visual molto curato con elementi ed illustrazioni molto colorati ma comunque eleganti e non invasivi, ben accompagnati da un lettering fine, sicuramente in tema con l’alta qualità dei vini descritti.



Vision creativa: Ispirazioni gotiche e un mood contemporaneo, tra naming e visual c’è uno stretto connubio concettuale

Il naming. Feudo Irpino (ispirato al periodo nel quale comincia la massima diffusione del vino medioevo e contrassegnato dall’apparenza territoriale) si staglia su un costruito grafico di chiara ispirazione gotica, ma reso leggero attraverso linee grafiche raffinate. Innovative tecniche di stampa e l’uso di carta di qualità contribuisco a rendere ancora più prezioso il progetto.

