Ad Avellino e Mercogliano cambia orario conferimento rifiuti Multimateriale

La società Irpiniambiente comunica che a partire da mercoledì 28 novembre 2018 saranno modificati gli orari di raccolta della frazione Multimateriale (plastica e metalli) nei comuni di Avellino e Mercogliano.

Per motivi organizzativi, i mezzi adibiti alla raccolta cominceranno il loro turno a partire dalle ore 22, e non più dalle 24 come avvenuto finora. Pertanto, anche gli orari di conferimento della frazione da parte degli utenti subirà una variazione.

I carrellati e/o le biopattumiere dovranno essere esposte a piè di portone dalle ore 20 alle ore 22. La modifica degli orari riguarda esclusivamente la frazione Multimateriale (plastica e metalli). Per tutte le altre frazioni restano validi i precedenti calendari.

Redazione Av