Omaggio a Peppino De Filippo del Teatro d'Europa “Ridere con Peppino... e ho detto tutto!”

Il “Teatro d’Europa” di Cesinali rende omaggio al grande Peppino De Filippo, con lo spettacolo “Ridere con Peppino... e ho detto tutto!”, inserito nel cartellone degli appuntamenti natalizi

“A Natale fatti un regalo. Quattro spettacoli dal costo piccolo piccolo”. L’arte del celebre attore di cinema e di teatro, ritornerà sul palcoscenico con la rappresentazione di due atti unici, “Miseria bella” e “Una persona fidata”, rivisitati e riadattati dall’estro creativo del regista Luigi Frasca. In scena, Luigi Frasca, Angela Caterina, Carmine Iannone, con Vincenzo Albano, Anna Todisco e Marco Pacilio. Il Tecnico Audio e Luci è Alberto De Vita. “ La popolarità di Peppino De Filippo- commenta il direttore artistico del “Teatro d’Europa” Luigi Frasca- è indubbiamente legata al cinema e alla collaborazione con Totò.

Con il suo eccezionale talento, Peppino De Filippo seppe adeguarsi al grande Totò, diventando il coprotagonista di film cult, e creando, di fatto, una coppia irresistibile.

Peppino, sebbene impegnato nel cinema a ritmi frenetici, non abbandonò mai il teatro. Nei due atti unici proposti in questo spettacolo, che è un omaggio allo straordinario attore napoletano, vivremo dei momenti di sana evasione, con gag esilaranti, che faranno riscoprire il senso di familiarità del nostro teatro”-. La risata è un’arte complessa. “ Fare piangere,- conclude Frasca - secondo Peppino - è meno difficile che far ridere, il dramma della nostra vita, di solito, si nasconde nel convulso della risata, provocata da un’azione qualsiasi, che a noi sembra comica”.

Redazione Av