A Barbara Ciarcia il premio 'Franco Landolfo' L'affermazione con un report sull'inquinamento della Valle del Sabato

Con un report sull'inquinamento ambientale della Valle del Sabato che ha convinto la commissione esaminatrice del concorso giornalistico intitolato a 'Franco Landolfo' la collega Barbara Ciarcia si è aggiudicata il premio di questa edizione. La consegna a Napoli il prossimo 11 dicembre.

"Sono un'operaia dell'informazione a servizio del territorio- ha esclamato la giornalista professionista che rappresenterà l'Irpinia nell'ambito del prestigioso riconoscimento promosso dall'Aiga -, una precaria che crede fermamente nella buona informazione e nella promozione della propria terra".

Professionista da oltre tre lustri e corrispondente da quattro per le pagine irpine de Il Mattino Barbara Ciarcia dedica il premio ai giovani che non si arrendono e credono nelle proprie ambizioni in un contesto che in realtà non offre loro prospettive di inserimento e al comitato civico della Valle del Sabato impegnato da anni in una lotta impari contro l'inquinamento scriteriato di quell'area.

"E' anche grazie al lavoro silenzioso di chi si impegna a difendere le contrade in cui vive- incalza sempre Barbara Ciarcia- che ho potuto realizzare in questi anni articoli di denuncia del malaffare che si consuma in un angolo di territorio infestato da veleni. A loro va la mia solidarietà e riconoscenza".

L'11 dicembre in via Chiatamone, a Napoli, si terrà la cerimonia di consegna del premio 'Franco Landolfo' ai giornalisti impegnati a difendere l'ambiente.

Gianni Vigoroso