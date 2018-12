Nozze d'oro a Cervinara per i coniugi Zullo e Marro L'angolo degli auguri

50°anniversario di matrimonio per i coniugi Raffaele Zullo e Pietruccia Marro a Cervinara.

Cari mamma e papà da piccola vi guardavo e vi osservavo e vedevo con quale amore mi crescevate e coccolavate. Mi avete fatta crescere con tanto amore e rispetto e valore che oggi porto con me. Grazie di tutti i sacrifici che avete fatto per me e per avermi aiutata nel momento del bisogno, soprattutto aiutandomi nella crescita dei miei figli Gabriele e Debora e per avergli donato tutto l’affetto che meritavano. Per me ha significato tanto Vi Amo e vi auguro che questo 50 anniversario sia per voi un giorno da portare nel cuore con amore e tanta gioia.

Anna

Cari papà e mamma, cari suoceri… ce l’avete fatta! Le nozze d’oro sono un traguardo importantissimo e magico nella vita di una coppia! 50 anni passati insieme, quanti sono e che rarità al giorno d’oggi, nella buona e nella cattiva sorte e con la grande capacità e determinazione di rimanere uniti nonostante le diverse difficoltà, la routine ed i problemi quotidiani, i litigi ed i sacrifici, le ansie e le pene che in un periodo così lungo è normale la vita vi abbia messo davanti. Avete riso insieme , pianto insieme, litigato e sempre insieme avete mantenuto vivo il vostro Amore mettendo sempre l’altro prima di voi stessi, il bene e la felicità della famiglia prima di tutto, dando così a tutti noi una bella lezione di vita! Siamo a festeggiare le vostre nozze d’oro, mezzo secolo trascorso insieme, mezzo secolo d’Amore con la persona che avete scelto ogni giorno di avere al vostro fianco! Grazie per tutto ciò che siamo diventati e grazie per essere come siete.

Carmela e Tommaso