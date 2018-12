Laceno d'oro, giornata ricca di appuntamenti Festival Internazionale del Cinema 2018

E’ una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi, al Laceno d’oro. Si comincia alle 15,45 alla sala 4 del Cinema Teatro Partenio dove è prevista la rassegna “Cortometraggi sottoprogramma 1”, nella sala 1 invece alle 16 c’è Spazio Campania.

A seguire Massimo Latini presenta il suo film “Ultima chiamata” ( sala 4). Dal Partenio al Godot Art Bistrot dove c’è “Under Eletric Clouds” di Aleksey German jr. Alle 18,15 di nuovo presso il cinema Partenio ( sala 4) appuntamento con “La Familia Chechena” di Martin Solà in fuori concorso. In concorso (19’45), sempre sala 4, invece c’è “Pierino” di Luca Ferri che incontrerà gli spettatori dopo la proiezione.

Antonello Matarazzo, regista e video maker, da sempre presente al Laceno d’oro, alle 19 presso la sala 1 del Partenio presenta “Todo Sentimento”, video musicale di Maria Pia De Vito e Chico Buarque de Hollanda. Il protagonista del brano è un poeta che aspira ad amare: e la domanda è: in che modo un uomo votato alla sensibilità può raggiungere l’amore totale? A seguire la perfomance di Maria Pia De Vito.

Si continua alle 20 ancora con Spazio Campania e poi “Ovunque Proteggimi” di Bonifacio Angius, alle 21,30 mentre alle 21,40 in sala 4 c’è la replica di “Erased, Ascent of the Invisible” di Ghassan Halwani.

Redazione Av