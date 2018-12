"Se le persone si dimenticano di ridere...siamo fottuti!" La formula della felicità dell’Happy Coach Kosta

La formula della felicità dell’Happy Coach Kosta. «Il sorriso crea le opportunità nella vita per riuscire, e spesso vincere.»

Voglio farti un dono speciale per ricordati di questa giornata, voglio regalarti la formula della felicità, vediamola subito:

SGR x Tv = Fa. Andiamo a vedere i singoli componenti.

Sgr il sorriso elevato alla gratitudine (sei certo che quanto più dai più ricevi): dovrà sempre esserci in ogni momento della tua giornata il tuo sorriso, è l’arma più forte per combattere contro il sistema imposto dalle nostre credenze. Il Sorriso è la causa della Felicità e non l’effetto..

All’inizio il sorriso può essere forzato, indotto ma se continui a praticarlo ripetutamente vedrai che diventerà un atteggiamento spontaneo. Nelle mie Gocce di felicità do alcune regole per apprendere come sentirsi meglio e sorridere.

«Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.» Charlie Chaplin.

Tv Per tutta la Vita: devi sorridere sempre, sei felice sorridi! sei triste sorridiI! sei stanco sorridiI! sei arrabbiato sorridiI!

Sembrerai uno stupido forse, ma ti assicuro è il modo migliore per reagire alle situazioni della vita. Le persone ti vedranno strano, semplicemente perché tu sei collegato su un’altra stazione radio, che loro non possono ascoltare, e stai emanando vibrazioni positive. Radio felicità è online.

«Niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.» (Ralph Waldo Emerson). Fa Felicità assicurata: raggiungerai tutto ciò che ti sembrava impossibile, renderai la tua vita un capolavoro, quello che hai sempre desiderato vivere. «La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo.» Jim Morrison.

