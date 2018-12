Emozione e fede: il Presepe di Montevergine ad Assisi Sabato sarà acceso anche l'Albero donato dalla Regione Campania

di Simonetta Ieppariello

Nella piazza inferiore di Assisi, la città di San Francesco arriva il presepe di Montevergine. Sono giorni di emozioni e preghiera. Sabato 8 dicembre saranno tanti i fedeli irpini che raggiungeranno la splendida città di fede per la svelatura del presepe di Montevergine. La tecnologia arriva al servizio della religione, infatti grazie ad una app sara` possibile leggere in italiano ed inglese la storia del presepe. Per l’occasione verrà installato un presepe di circa 100mq dedicato alle opere di misericordia e alla salvaguardia del creato. Il Presepe arriva dall’Abbazia di Montevergine ed è composto da 18 pastori in terracotta di 2 metri e una scenografia alta 7. Carità, perdono e aiuto ai più bisognosi, questi i messaggi che partiranno dalla città di San Francesco il giorno dell’Immacolata. L’albero di 13 metri offerto dalla Regione Campania, che quest’anno ha donato l’olio per l’accensione della lampada di San Francesco, proviene dal vivaio forestale regionale “Carboniere” di Castello del Matese e verrà addobbato con circa 40mila luci a led.

E la curiosità è tanta per scoprire come è stata realizzata la bella Natività, frutto di duro lavoro. La realizzazione è stata completata lo scorso lunedì. Poi il viaggio verso Assisi. A sovrintendere ai lavori è stato l'ingegnere Pietro Moretti, quello della squadra di provetti artigiani (Pietro Petrosino per gli interventi pittorici e scultorei, Giuseppe Viscardi per la scenografia) che avevano eseguito nelle ottocentesche cantine del Loreto prendendo a soggetto proprio le volte a crociera della struttura monastica iniziata nel ‘700 dal Vaccaro. Uno scoglio imponente e allo stesso tempo di grande ispirazione ascetica che accoglie la scena con quella fiera e sentita religiosità tipica dei Natali di casa nostra. Lo scorso anno il presepe colpi` papa Francesco tra tutti quelli presentati dalla comunita` monastiche, che scelse quello della comunita` di Montevergine. Collocata in piazza San Pietro, l’opera eseguita dalla bottega presepiale Cantone e Costabile di Napoli, consta di 18 figure di un’altezza che sfiora i due metri, realizzate in carta pesta. Su tutta la scena veglia lo sguardo amorevole e forte di Mamma Schiavona, collocata in un’edicola votiva di un muro diroccato. Con l’Abate Guariglia salira` ad Assisi una delegazione composta da padre Andrea Davide Cardin, priore di Montevergine e direttore della biblioteca, padre Giovanni Maria Gargiulo, direttore del Mam ed Emanuele Mollica, segretario abbaziale. Insomma, sarà un otto dicembre di fede e speranza, ma soprattutto grande emozione.

Ecco il programma

Alle 17 si terrà la Santa Messa nella Basilica Inferiore presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Al termine della celebrazione, alle 18.30, si terrà la cerimonia di accensione e benedizione aperta dal Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, durante la quale verranno consegnati i doni alle famiglie più bisognose. All’evento natalizio ci saranno le testimonianze di giovani palestinesi e israeliani della Fondazione Beresheet LaShalom provenienti dalle terre del conflitto Israelo-Palestinese: Ori Ben Horin, Shireen Jayousi e Juan Shehade.

Coro di 100 alunni Parteciperanno all’accensione e alla benedizione dell’albero di Natale e del Presepe l’Abate Ordinario di Montevergine, padre Riccardo Luca Guariglia, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l’assessore al Turismo della Regione Campania, Corrado Matera. Per l’occasione ci sarà anche un coro di voci bianche che si esibirà con i tradizionali canti natalizi. Il coro è composto da 100 alunni dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 della Scuola primaria Rivotorto e della Scuola primaria Sant’Antonio e della Scuola secondaria Frate Francesco, diretto da Giulia Maccabei e accompagnato al pianoforte dal M° Emiliano Piermatti.