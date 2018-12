Sviluppo sostenibile, esperti a confronto Venerdì 14 dicembre appuntamento ad Ariano Irpino

Venerdì 14 dicembre alle ore 17.00, presso il Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, organizzato dal Centro di ricerca “Guido Dorso” in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, si terrà un incontro sul tema “L’Irpinia verso il futuro. Professionalità e competenze per uno sviluppo sostenibile”

Interverranno: Domenico Gambacorta Introduzione, Concetta Ambra L’Irpinia oggi: alcuni dati, Erika Munno Società punto zero. Scenari e prospettive, Leonardo Zaccone Costruire lo sviluppo. Le professionalità del futuro, Pino Bruno Lavoriamo per oggi e per domani: istituzioni ed imprese insieme, Marco De Matteis Il futuro e l’innovazione che c’è, Salvatore Cincotti Un ponte verso il futuro: l’internazionalizzazione dei profili e delle imprese, Luigi Fiorentino a cui saranno affidate le conclusioni

Prima dell’inizio dei lavori avverrà la consegna degli attestati ai partecipanti al Corso di perfezionamento in Amministrazione degli Enti locali, organizzato dal Centro Dorso e dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.