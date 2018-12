In scena al Gesualdo: "Il Padre", di Florian Zeller Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere domani ad Avellino

Il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino è pronto ad accogliere due dei più apprezzati attori italiani, accompagnati, a loro volta, da altri bravissimi interpreti del genere drammatico e non solo.

Domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle 21.00, e domenica 9, dalle 18.00, sul palco del Massimo di piazza Castello saliranno Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti del dramma teatrale “Il Padre” di Florian Zeller. Una rappresentazione avvolgente e profonda, attraverso la quale, con grande abilità, l’autore ci conduce a vivere empaticamente le contraddizioni in cui finisce il protagonista, perdendo a poco a poco le sue facoltà logico-analitiche e non riuscendo più a distinguere il reale dall’immaginario. Con loro anche gli attori David Sebasti, Daniela Scarlatti, laria Genatiempo e Riccardo Floris. La regia è dell'impeccabile Piero Maccarinelli.

Questa la trama. Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra i primi segni di una malattia che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer. Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo il suo benessere e la sua sicurezza. Ma l’inesorabile avanzare della malattia la spinge a proporgli di stabilirsi nel grande appartamento che condivide con il marito. Lei crede che sia la soluzione migliore per il padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le gioie della vita. Ma le cose non vanno del tutto come previsto: l’uomo si rivela essere un personaggio fantastico, colorato, che non è affatto deciso a rinunciare alla sua indipendenza... La sua progressiva degenerazione getta nella costernazione i familiari, ma la sapiente penna di Zeller riesce a descrivere una situazione che, seppur tragica per la crescente mancanza di comunicazione causata dalla perdita di memoria, viene affrontata con leggerezza e con amara e pungente ironia. Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia. La perdita dell’autonomia del padre, Andrea, progredisce a tal punto che Anna è costretta a dover prendere decisioni al suo posto e contro la sua volontà.

Da questo continuo susseguirsi di evoluzioni della malattia che peggiora rapidamente, viene fuori il messaggio del dramma dove l'autore e i protagonisti riescono a saper raccontare con il sorriso e l'ironia, delicatezza e intelligenza, lo spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone. Un inesorabile destino, dove la realtà si mescola con l'immaginazione.

Nel prossimo fine settimana, invece, al Teatro “Gesualdo” torna lo spettacolo del cartellone “Tradizione & Comicità”. Sabato 15 e domenica 16 dicembre, infatti, sarà la volta della performance del cantautore e attore partenopeo Sal Da Vinci, protagonista di un'esibizione di altissima intensità dal titolo “Sinfonia in Sal maggiore”. Uno show musicale scritto con Ciro Villano che avrà la regia di Marco Carniti.

Redazione Av