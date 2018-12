Chef stellati a teatro ad Avellino L'evento sul palcoscenico del Gesualdo

Il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino si trasforma per una sera in un grande ristorante stellato e ospita una Cena Spettacolopreparata da 5 chef di prestigiosi riconosciuti ristoranti ai massimi livelli della gastronomia internazionale.Mirko Balzano, l’enfant prodige della cucina gourmet, già miglior chef emergente “Sud2013”; ha chiamato a raccolta amici vicini e lontani e giocherà con loro a reinterpretare prodotti e ricette della cucina mediterranea.

Cinque top chef che, in concerto, offriranno agli ospiti un ricco e incredibile menù, servito direttamente in palcoscenico. Sì proprio così, il palcoscenico del Massimo di Avellino sarà allestito con una accogliente e raffinata sala dove potranno prendere posto 200 commensali e dietro le quinte del teatro, per rendere ancora più eccezionale quella che si annuncia come un'esperienza sensoriale di grandissimo livello, prenderà posto la cucina stellata, una Electrolux Professional offerta dalla ditta Picariello Invest.

Michele di Martino, chef del Ristorante Casamare di Salerno porterà il suo stile equilibrato e inconfondibile dei sapori mediterranei; Francesco Nacci delRelais La Fontanina di Ceglie Messapica e il Ristorante Botrus nel centro medievale saprà stupirci con la sua creatività senza dimenticare i valori e i sapori del passato, Gennaro Amitrano, dell’omonimo Ristorante a Capri, allievo e collaboratore di Gianfranco Vissani e Alain Ducasse, lo hanno portato ad una cucina di territorio, ma innovativa innaffiata da influssi francesi; Gianluca d’Agostino, che insignito da stella Michelin, del Ristorante Veritas di Napoli porterà il suo motto “istinto e manipolazione” per una cucina fatta di ingredienti genuini lavorati con cura e attenzione.

Un evento speciale, dunque, che unirà l'eleganza al gusto della cucina d’autore, ma non solo una grande serata gourmet sarà una Cena Spettacolo, infatti in mezzo a grandi chef, ad allietare la serata con il suo pianoforte, ci sarà Peppino di Capri, fresco di festeggiamenti per i suoi 60 anni di carriera. A lui il compito di intrattenere gli ospiti con alcuni degli indimenticabili brani del suo magnifico repertorio: “Champagne”, “Roberta”, “Nun è peccato” e tanti altri.con il grande Peppino di Capri, incontrastato interprete della canzone italiana, che con i suoi successi indimenticabili, ha fatto sognare tre generazioni.

Ecco servito su un piatto d'argento il nuovo, straordinario, evento di raccolta fondi organizzato da Totalife Onlus per il prossimo 12 dicembre.

Tutti i graditi ospiti contribuiranno a sostenere le iniziative benefiche di Totalife Onlus, un’associazione avellinese con il cuore in Africa dove opera da oltre sei anni. In memoria di Antonia (Tota) Godas e del suo amore per la gente di questa terra, infatti, nel 2012 TotaLife inizia il suo viaggio nel cuore del Kenya, in Msabaha dove ha sede la Children of Rising Sun Home, un orfanotrofio con circa 80 bambini, dei quali molti abbandonati.

Da qui sono partite le innumerevoli iniziative della Onlus, oggi partner ufficiale del Ministero della Salute del Kenya (MoH) e della Croce Rossa kenyota (KRC) a cui ha donato una Clinica Mobile per l’assistenza alle popolazioni dei villaggi, che solitamente distano parecchi chilometri dai centri abitati.

La Mobile Clinic è un sogno diventato realtà ma, soprattutto, un progetto concreto e funzionale che sta dando un grande apporto alla somministrazione delle cure mediche in questa parte del continente africano, specie dopo le inondazioni che nel maggio scorso hanno interessato la zona meridionale del Kenya. Ora è necessario attrezzare la Clinica Mobile con strumenti diagnostici e dotarla di personale tecnico qualificato. E perché no, magari raddoppiare l’impresa con l’acquisto di un nuovo camper. Per fare questo, però, c'è bisogno che molte altre persone credano nello stesso sogno di Totalife e l'aiutino a raccogliere i fondi necessari affinché si avveri.

Redazione Av