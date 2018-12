Luca Abete e gli universitari donano 20.000 kit merende Un gesto rivolto ai bambini bisognosi sostenuti dal banco alimentare

Giovedì 13 dicembre , alle ore 10.00, presso l’Associazione Gruppo di Betania a Milano si terrà la conferenza stampa di consegna di 20.000 kit merende al charity partner Fondazione Banco Alimentare Onlus, raccolti dalla community di #NonCiFermaNessuno e messi a disposizione dal food donor Penny Market Italia.



Saranno presenti Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia nonchè ideatore ed anima del progetto motivazionale universitario #NonCiFermaNessuno, Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Bruno Bianchini, direttore Marketing strategico di Penny Market Italia da due anni food donor dell’iniziativa.

Una prima fornitura di kit merende sarà consegnata ai volontari dell’Associazione Gruppo di Betania Onlus di Milano, scelta come luogo simbolico a rappresentare tutti gli enti caritatevoli che quotidianamente danno sostegno ai minori e alle persone in difficoltà.Il resto della consegna è prevista al termine della conferenza stampa presso la sede dei magazzini del Banco Alimentare, in Via Giovanni XXIII, Taccona, Muggio' (MB).

Sarà predisposto un media-kit con foto,video e comunicato stampa, che sarà a disposizione dei colleghi giornalisti che ne faranno preventiva richiesta. Si precisa inoltre che vi è la possibilità di intervistare Luca Abete, anche telefonicamente prima e dopo l’evento, contattando l’ufficio stampa. Maggiori info sul progetto #NonCiFermaNessuno sul sito www.noncifermanessuno.org

Redazione