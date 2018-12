Mirabella, Univerest: Natale e solidarietà Christmas Jumper Day: Univerest per Save the Children

Il 14 dicembre 2018 alle ore 18:00 presso la sede Univerest a Mirabella Eclano si festeggerà per la prima volta il Christmas Jumper Day, un evento organizzato dall’associazione Save the Children con il fine di raccogliere fondi divertendosi e festeggiando il Natale in maniera diversa: perché è Natale solo se ognuno riesce a donare qualcosa per le persone meno fortunate!

Questo evento fa parte di una serie di iniziative che Univerest sta mettendo in atto sul territorio al fine di sensibilizzare tutti rispetto a tematiche culturali, sociali e di solidarietà.

Univerest Campus Multidisciplinare è presente da qualche anno sul territorio come ente di formazione il cui scopo è veicolare cultura attraverso corsi ed attività di vario genere.

Per lo staff di Univerest la formazione non è un’attività fine a se stessa ma un momento di crescita, di condivisione e di partecipazione sia all’interno dell’aula sia all’esterno: presso la comunità ed il mondo.

Seguirà, il giorno 19 dicembre ore 18.00; un open-day linguistico durante il quale sarà possibile conoscere tutte le tipologie di offerte formative messe a disposizione dall’ente.

Di seguito il programma dell’evento Christmas Jumper Day: British & American Christmas treats: vieni ad assaggiare i tipici dolci natalizi, Christmas Winter Warmer: riscaldati il cuore con una bevanda calda, Laboratori di bricolage: jumperizziamo il tuo vecchio maglione, Christmas Karaoke: stona insieme a noi! Bingo. Per i più piccoli, Santa Claus mailbox: scrivi con noi la lettera a Babbo Natale e tanto altro…

