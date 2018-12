Sviluppo e occupazione: quale ricetta per l’Irpinia e il Sud Convegno di “Rete Civica per l’Italia” ad Avellino

Venerdì 14 dicembre alle ore 17.30 all’Hotel de la Ville di Avellino si terrà il convegno organizzato da “Rete Civica per l’Italia” sul tema: “Sviluppo e occupazione: quale ricetta per l’Irpinia e per il Sud”.

Introdurrà Maria Elena Iaverone

Interverranno: Giuseppe Bruno Presidente dell’Unione Industriali di Avellino, Doriana Buonavita Segretario Confederale Cisl Campania, Gerardo Capozza Consigliere Presidenza Consiglio dei Ministri, Carlo De Vito Presidente FS Sistemi Urbani, Pippo Reina Sottosegretario Infrastrutture Governo Berlusconi

Il confronto fra figure imprenditoriali, sindacato, protagonisti della vita pubblica ed amministrativa consentirà di fare emergere proposte che possano favorire una ripresa di attenzione per la questione meridionale che deve recuperare centralità nell’azione del Governo nazionale.

Rete Civica per l’Italia si fa promotrice di una nuova concezione della politica per esaltare la dimensione delle comunità e dei territori al fine di individuare soluzioni concrete e praticabili ai problemi della disoccupazione giovanile e del mancato sviluppo del Sud.

All’incontro parteciperanno rappresentanti ed amministratori delle regioni meridionali dove è già presente Rete Civica per l’Italia.