Luca Carboni in concerto al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino Cresce l'attesa tra i fan

Luca Carboni in concerto al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Il cantautore bolognese si esibirà sul palcoscenico del Massimo cittadino il prossimo 26 marzo. Da oggi in vendita i biglietti per quella che si annuncia davvero come “Una grande festa”. Un live che lascerà il segno nel pubblico dei suoi fans e di quanti amano la musica d'autore.

Il tour di cui fa parte la data irpina, unica in Campania, si chiama “Sputnik” e sta portando l'artista in giro per l'Italia già dallo scorso ottobre in club, palazzetti e teatri. Il suo viaggio proseguirà anche a marzo e ad aprile 2019. E proprio tra le destinazioni del nuovo anno c'è anche il capoluogo irpino, insieme a Udine, Mestre, Trento, Lecce, Cosenza, Messina, Palermo, Borgosesia, Grosseto, Rimini e Bologna.

La performance di Luca Carboni spazierà tra i pezzi del nuovo album che dà il nome al tour e i suoi più grandi successi che lo hanno fatto diventare tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano. E proprio grazie a “Sputnik”, tra l'altro, che lo scorso mese il cantautore ha ricevuto due nomination ai “Rockol Awards 2018” nelle categorie miglior album italiano e miglior artista live italiano.

Redazione Av