Nuova nomina in Campania per Salvatore Pignataro Associazione nazionale criminologi per l'Investigazione e la sicurezza.

L'irpino Salvatore Pignataro è il responsabile regionale della Campania dell'associazione nazionale criminologi per l'Investigazione e la sicurezza.

La nomina è stata comunicata da Ugo Terracciano (docente di Tecniche investigative al Corso di Laurea in Scienze Criminologiche dell'Università di Bologna) a seguito del consiglio direttivo nazionale. L’associazione che avrà la sede regionale della Campania ad Avellino, persegue lo scopo di conseguire il più ampio riconoscimento normativo e sociale della figura del criminologo per l’investigazione e la sicurezza, assumendo il ruolo di autorevole interlocutore tra tali professionisti e i soggetti pubblici e privati che richiedono le loro prestazioni, lo scopo di valorizzare e certificare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

A questo fine si propone di attrarre le migliori intelligenze ed i più approfonditi contributi in materia e di erogare a favore dei propri soci una formazione specialistica sui diversi livelli di apprendimento. Inoltre si propone di formare il registro nazionale dei “criminologi per l'investigazione e la sicurezza” per garantirne l'alto livello di preparazione ed il costante aggiornamento di coloro che vi sono annoverati.

Nei prossimi giorni sarà reso noto anche il direttivo regionale composto da avvocati e varie figure specialistiche.

Il neo responsabile regionale Salvatore Pignataro, laureato in Giurisprudenza con una tesi in criminologia. Specialista in Criminologia investigative ( iscritto all'albo dell`Intelligence forense) ha svolto anche il corso in Investigazioni digitali e forensi. Autore del libro universitario “L'Intelligence oggi” con prefazione dell`ex procuratore antimafia Franco Roberti, il neo presidente regionale dell'aicis è anche direttore del centro studi per la sicurezza pubblica e privata dell'associazione nazionale esperti in sicurezza pubblica e privata. Da marzo 2018 e ufficiale del corpo militare della croce rossa italiana e svolge attualmente il ruolo di responsabile provinciale del corpo militare cri per la provincia di Avellino.