Premio Lionello De Felice 2018. Oggi la cerimonia a Misciano Sette le personalità che si sono distinte nel mondo del cinema, spettacolo e della televisione

Oggi alle ore 18:00 a Palazzo Macchiarelli frazione Misciano di Montoro, si terrà il Premio Lionello De Felice 2018, che prevede la premiazione di 7 personalità che si sono distinte in questi anni nel mondo del cinema, dello spettacolo e televisione.

Presenzieranno all'evento l'assessore allo sviluppo Enzo Pecoraro, ideatore del progetto e il Sindaco Mario Bianchino insieme ad altri noti ospiti.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso l'aula consiliare del Comune di Montoro, l'assessore Enzo Pecoraro e il Sindaco Mario Bianchino hanno presentato il Premio Lionello De Felice.

"Questo premio si svolgerà in uno scenario splendido presso Palazzo Macchiarelli di Misciano - dichiara l'assessore allo sviluppo Pecoraro - e saranno conferiti 7 premi a delle persone che hanno fatto crescere con il loro lavoro la nostra Regione e il nostro territorio.

Saranno premiati - conclude l'assessore presentando alcuni nomi - Rino Genovese, per la sua rubrica Tg itinerante, per il premio alla carriera Gianni Festa e una chicca della serata, siccome questo premio sarà anche enogastronomico, sarà premiato colui che ha portato la nostra cucina fuori dai confini della nostra Regione. Alfonso Iaccarino chef stellato di Sant'Agata sui due Golfi noto in tutto il mondo."

Il primo cittadino Bianchino dichiarando: "Questo è uno degli appuntamenti più significativi per la vita sociale di Montoro, perché dopo la riunificazione come programma dell'amministrazione comunale e come materia di sviluppo, questa è un azione che mira a creare maggiori attrazioni attraverso la conoscenza. Stiamo cercando di portare alla ribalta le nostre peculiarità e i nostri riferimenti di carattere storico-sociale, per dare onore alla nostra città e per ricordare i personaggi illustri del nostro paese che sono noti a livello nazionale. Oggi con il premio che si terrà a Palazzo Macchiarelli, bellissima cornice storica, attraverso il Premio Lionello De Felice, il palazzo rivivrà. De Felice è stato uno dei più grandi registi ed è stato anche consigliere comunale di Montoro ex Inferiore. Ha fatto dei film bellissimi tra cui ricordiamo "Costantino il grande." Voglio ringraziare - conclude il primo cittadino - l'assessore Pecoraro, che si è interessato ed è stato impegnato su questo specifico versante. Oggi questo premio viene riconosciuto a livello Regionale un'importante traguardo per la nostra comunità. Ricordiamo anche l'importanza del teatro di Montoro diretto da Alfonso De vita che da vent'anni dirige questa bellissima rassegna. Per concludere un ringraziamento anche a Pietro Montone in rappresentanza della stampa e anche come animatore di queste bellissime iniziative che si propongono sul nostro territorio."