Salvatore Pignataro, nella sezione "Scienze investigative" La prestigiosa accademia italiana che fa capo al Ris

Dopo la nomina di responsabile regionale della Campania dell'associazione nazionale criminologi per l`Investigazione e la sicurezza arriva un nuovo e prestigioso riconoscimento per l'irpino Salvatore Pignataro, inserito nella sezione scienze investigative” del Consiglio di amministratrazione dell'accademia italiana di scienze forensi.

L'accademia fondata e presieduta dall'ex comandante dei Ris di Parma Generale Luciano Garofano, è tra le più prestigiose organizzazioni nazionali e internazionali che include tra i migliori professionisti ed esperti nelle varie discipline del mondo forense, investigativo ecc. collaborando anche con prestigiosi enti ed università italiane e straniere.

Pignataro, laureato in giurisprudenza con una tesi in criminologia. Specialista in criminologia investigative (iscritto all'albo dell'ntelligence forense Anespp) ha svolto anche il corso in Investigazioni digitali e forensi.

Autore del libro universitario “L'intelligence oggi” con prefazione dell`ex procuratore antimafia Franco Roberti, il neo presidente regionale dell'Aicis è anche direttore del centro studi per la sicurezza pubblica e privata dell'associazione nazionale esperti in sicurezza pubblica e privata. Da Marzo 2018 e Ufficiale del corpo militare della croce rossa italiana e svolge attualmente il ruolo di responsabile provinciale del corpo militare cri per la provincia di Avellino.