Premio solidarietà al giornalista Gianni Vigoroso Associazione Valentina Un Angelo per la Vita. Riconoscimenti 2018

Ancora un riconoscimento di prestigio, e stavolta a sorpresa, per Gianni Vigoroso, storica firma di Ottopagine, corrispondente in Valle Ufita e Alta Irpinia di Canale 696 e volto noto al pubblico irpino per i report sull'ambiente, la difesa del territorio e degli animali in modo particolare. Una voce fuori dal coro quella di Gianni, giornalista di razza, cronista di strada, da sempre vicino alle problematiche della gente quella che non ha voce e non ha interessi.

Nell'ambito del memorial 'Valentina, un angelo per la vita' organizzato dai genitori della giovanissima arianese venuta a mancare qualche anno fa. Gianni Vigoroso è stato insignito del riconoscimento alla solidarietà.

Lui che di solidarietà a 360 gradi se ne intende. Quello che sta per finire è stato un anno ricco di soddisfazioni professionali e di premi per il cronista del Tricolle che solo qualche mese fa, a Napoli, ha ricevuto il premio 'Ambasciatore del sorriso' ideato da Angelo Iannelli.

Vigoroso, già cittadino onorario di Savignano Irpino e insignito di un premio anche a Flumeri e Montaguto, oltre che dalla Croce Rossa Italiana, Ordine dei Giornalisti della Campania e commissione Sublimitas continua a portare avanti le battaglie giornalistiche in difesa delle comunità di quell'area irpina che si sente sempre poco tutelata dalla classe politica e sempre più depauperata nei propri diritti. I riconoscimenti ottenuti in questi anni sono il frutto di un impegno professionale serio e vero, un impegno che Gianni Vigoroso ha abbracciato come una missione di vita. Da qui l'affetto dei lettori e soprattutto della gente semplice che apprezza la professionalità e l'umiltà del cronista che si è fatto da solo e ha fatto poi della strada la sua redazione di formazione.