Proseguono le iniziative del Natale Arianese 2018 Ecco i prossimi appuntamenti

Proseguono le iniziative del Natale Arianese 2018: Oggi artedì 18 dicembre: Biblioteca Comunale ore 18,00: presentazione del libro “Estelle” di Massimo Piccolo, a cura dell’”Associazione Vizio di Leggere”.

Mercoledì 19 dicembre: Cine Oasi: mostra Arte Sacra, a cura dell’Istituto “Ruggero II”.

Giovedì 20 dicembre: Biblioteca Comunale ore 18,00: Convegno dal titolo “100 passi verso il 21 marzo”, a cura del Forum dei Giovani.

Venerdì 21 dicembre: Natale in Località Cardito – intera giornata, a cura del Consorzio Irpiniacom; Centro Storico ore 18,00: artisti di strada. Dal 21 dicembre 2018 all’11 gennaio 2019: Mostra Manufatti di Natura Sacra, Museo Civico e della Ceramica in via D’Afflito.