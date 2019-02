Tubi e ciabatte, il sound aborigeno conquista il Corso Stamane lungo il salotto buono sfilata colorata di mascherine e magia

Corso invaso dalle mascherine, oggi, ad Avellino. Una domenica che, complice le temperature miti che hanno fatto sperare in una primavera anticipata, ha visto il Corso Vittorio Emanuele affollato da migliaia di persone. In strada, zona Chiesa del Rosario c'era anche Luigi a rendere magica l'atmosfera. Un suono particolare il suo, fatto di percussioni aborigene. Un suono che ha incantato, quasi ipnotico, tantissimi avellinesi che si sono fermati, trascinati dall'atmosfera, ad ascoltare le sue particolarissime percussioni. Con il suo tubofono e le ciabatte economichev ha battuto sui tubi, intonando musica Jazz , Rock ed altri generi all'ombra della chiesa del Rosario, Luigi ha conquistato, con la bellezze delle cose semplici e vere, tantissimi bambini e adulti. Lui viene da Sturno e da sempre gira per l'Italia per far conoscere queste sonorità così particolari. Autodidatta e appassionato di musica e arte, sta studiando scale e metrica musicale. La passione è tanta e ora vuole studiare a fondo la musica e le sue regole.

"Sono stato un pò in giro per l'Italia da Matera a Napoli, passando per Genova, Milano e Matera - spiega -. Mi piace moltissimo scoprire sonorità sempre nuove. Per questo il mio tubofono, che suono a colpi di ciabatte, cambia e si arricchisce di nuove sonorità".