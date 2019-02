"Aiutateci a cercare il nostro dolce Silvestro" Qualcuno lo ha visto o preso momentaneamente in cura?

Dalla mattina del 12 Febbraio manca all'appello gatto Silvestro. Castrato e in buone condizioni non ha più fatto ritorno dai suoi padroni nella zona Valle via Ammaturo ad Avellino. Qualcuno lo ha visto o preso momentaneamente in cura? Lo stanno cercando disperatamente. Per contatti: 334.1869208.