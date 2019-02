La chef Carmen alla guida del bistrot Bottega Cappuccini Un nuovo progetto prende vita al locale di tuoro Cappuccini

Le mani sapienti di un’esperta del gusto unite alla cura delle tradizioni danno slancio al nuovo progetto del Bistrot Bottega Cappuccini di Avellino. La chef Carmen Urciuoli, oltre alla cura e alla gestione della cucina dll’Osteria Cappuccini di Aiello del Sabato, gestirà anche il menù del bistrot di Tuoro Cappuccini di Avellino, naturalmente avvalendosi dell’essenziale e valido aiuto dei suoi collaboratori. I suoi piatti forti, nati da idee estemporanee e brillanti, verranno riproposti anche al bistrot, come ad esempio lo spaghettone con aglio, olio, peperoncino, zenzero e limone, che potrà essere degustato nell’ambiente elegante di Tuoro Cappuccini. Ma non solo, Carmen seguirà e stupirà gli affezionati clienti dell’aperitivo del bar Cappuccini con un menù totalmente rinnovato e un food del tutto innovativo. Piatti gustosi a pranzo e cena, aperitivi a tutte le ore. Insomma, ce n’è per tutti. Non vi resta che….degustare!