Allerta meteo, rinviata la sfilata dei Carnevali a Matera Slitta domenica 24 il grande evento nella capitale della Cultura

L’Unpli Provinciale di Avellino comunica che si terrà domenica 24 febbraio 2019 la sfilata dei Carnevali Irpini a Matera nell’ambito della manifestazione “Matera Capitale della Cultura Europea 2019”.

"Era tutto pronto per la partenza per Sabato 23 febbraio come annunciato nella Conferenza Stampa tenutasi nella Sala Grasso presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino, ma le previsioni delle cattive condizioni su Matera proprio nella stessa giornata ha indotto il Comune di Matera a rinviare il tutto al giorno successivo. Tutto daccapo. Più di un mese di impegno azzerato in un solo istante - spiegano gli organizzatori -.

Sono stati moltiplicati gli sforzi organizzativi e i contatti continui con il Comune di Matera. Sono stati ricontattati i gruppi per verificare la disponibilità alla nuova data che a loro volta hanno dovuto fare la stessa cosa a cascata con tutti i loro componenti e con la banda musicale. Ricontatta anche l’azienda di trasporto che aveva programmata la partenza. Il tutto per assicurare la presenza delle diversità dei carnevali e della territorialità. Non sono stati raggiunti comprensibilmente appieno i due obiettivi, ma ci si è molto avvicinati avendo presente le difficoltà generate nel cambiamento della data ivi compresi i tempi stretti nell’assumere le decisioni. Rimane intatta la finalità dell’iniziativa che è quella di collegare il ricco e grande patrimonio culturale dell’Irpinia a Matera, alla cultura e all’Europa».