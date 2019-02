Buon compleanno Padre Michele Bianco L'augurio affettuoso dal Santuario di San Ciriaco di Torre Le Nocelle

"Porgiamo con grande affetto i migliori auguri al nostro caro e amato Padre Michele per il suo compleanno, ringraziando il Signore per l'amore e la determinazione con cui compie la sua missione. Il Signore Gesù gli doni la salute e lo sorrega consentendogli di continuare ad essere strumento nelle Sue mani, discepolo in ascolto ed umile servo del Signore. Auguri da tutti noi." A Padre Michele stanno giungendo auguri da tutto il mondo. Ci associamo anche noi, con immenso affetto.