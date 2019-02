D'Amelio incontra Ida Sansone, doppiatrice di Olivia Colman Cinema e amarcord legati all'Irpinia

La presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio ha incontrato a Napoli Ida Sansone, doppiatrice e sceneggiatrice di origini irpine, voce italiana del Premio Oscar Olivia Colman nel film "La Favorita".

"È stata una piacevole e interessante conversazione - dichiara la presidente D'Amelio - con una donna che, pur essendo nata e vivendo altrove, conserva un forte legame con le origini e la Campania.

Mi ha rilevato i suoi progetti futuri, che la vedranno impegnata nel cinema con ruolo di regista, e ho colto l'occasione per invitarla in Irpinia al programma di iniziative pensate in occasione dell'8 marzo".