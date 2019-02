Vent'anni di Sublimitas, un successo targato Peppino Colarusso "E' un gioco di squadra che funziona. Riconoscimenti alle vere eccellenze del Sud"

Quando vent'anni fa ha ideato il premio Sublimitas Peppino Colarusso è stato un profeta lungimirante e precursore di un fenomeno molto presto emulato sul territorio.

Premiare e valorizzare le eccellenze irpine e meridionali, portare allo scoperto belle storie di una provincia profonda che si distingue nel mondo è stata la felice intuizione del presidente nazionale della Fibes, la federazione italiana del ballo spettacolo. E da allora è stato un rosario di successi, e di fortune soprattutto per i premiati che hanno sperimentato concretamente la valenza benefica del Sublimitas, alto riconoscimento internazionale alla carriera.

"Al Sud vantiamo professionalità che altrove ci invidiano e noi neppure le conosciamo o le sappiamo apprezzare per quello che valgono- dichiara Peppino Colarusso-. Da qui la mia iniziativa, venti anni orsono, di mettere in luce i valori di uomini e donne, irpini e meridionali, che si sono distinti in vari campi professionali".

Da allora il presidente Colarusso ci ha preso gusto e ha eletto Ariano Irpino a capitale delle eccellenze. Come da tradizione la kermesse si terrà sabato 9 marzo, alle ore 20, presso il Park Hotel L'Incontro. Folto il parterre de roi, e di altissimo livello la rosa dei nomi dei premiandi. "Il gioco di squadra premia sempre- ha infine dichiarato Peppino Colarusso-. Il successo del Sublimitas sta nei valori che noi portiamo avanti e nella sinergia coi miei collaboratori di fiducia che provvedono anno dopo anno a segnalare e selezionare i profili migliori". Tutto è pronto per la serata del 9 marzo.

E la commissione scientifica è già al lavoro per la prossima edizione: in lizza ci sono già nomi di primissimo livello.

Elenco premiandi Sublimitas 2019:

Giovanni Tartaglia Polcini, magistrato ed esperto di contrasto alla corruzione e al crimine organizzato internazionale

Filippo Liverini, presidente Confindustria Benevento

Simona Agnes, produttore Rai presidente fondazione Biagio Agnes

Rosa Grano, dirigente USP Avellino

Claudia Campobasso, direttore Genio Civile Avellino

Rosa Codella, maggiore dei Carabinieri Forestale

Massimo Cagnazzo, comandante provinciale carabinieri Avellino

Gennaro Ottaiano, comandante prov Guardia di Finanza Avellino

Paolo Notari, giornalista Marcopolo Tv

Franco Buononato, giornalista e capo redattore de Il Mattino

Pierluigi Melillo, giornalista e direttore Ottochannel

Giovanni Savignano, medico e scrittore

Federico Marazzi, docente universitario

Annunziata Marciano, dirigente scolastico

Peppe Zullo, chef contadino

Francesco Serluca, pittore

Francesco De Luca, capo redazione sportiva de Il Mattino

Antonello e Anna De Rosa, maestri di ballo e coordinatori regionali Fibes per la Campania

Menzione speciale:

Mario Bi (Mario Vitale nome di battesimo) cantautore

Angelo Iannelli (Pulcinella)- attore, scrittore, performer

Pellegrino Iandolo, responsabile centro documentazione e ricerca Vigili del Fuoco di Avellino