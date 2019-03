Calcio, il "Panini Tour Up!" arriva ad Avellino Appuntamento nel capoluogo irpino per tutti gli appassionati delle figurine dei calciatori

Il lancio della collezione Calciatori Panini 2018/2019 fa tappa ad Avellino. Iniziativa alla filiale Intesa Sanpaolo di via De Sanctis domani, sabato 2 marzo, dalle 10.30 alle 18. Grande occasione per i collezionisti per poter scambiare i "doppioni", le figurine doppie a disposizione, ma anche per giocare alle "Figuriniadi". Chi ha, invece, già completato l'edizione 2019 potrà ricevere il timbro ufficiale "Album Completato". Ecco la lista dei vari appuntamenti legati ai Calciatori Panini.

23/2 - Napoli, Lecce, Rho (Milano), San Donà di Piave (Venezia), Perugia

24/2 - Udine, Napoli

2/3 - Torino, Pescara, Fabriano (Ancona), Firenze, Avellino, Busto Arsizio (Varese)

3/3 - Pescara, Firenze

9/3 - Genova, Rimini, Valenza (Alessandria), Trento, Milano, Reggio Calabria

10/3 - Trento, Genova

16/3 - Varese, Parma, Messina, Roma, Novara, Foggia

17/3 - Roma, Foggia

23/3 - Cagliari, Catania, Prato, Sesto San Giovanni (Milano), Padova, Torino

24/3 - Torino, Catania

30/3 - Verona, Cremona, Brescia, Bologna, Palermo, Roma

31/3 - Bologna, Brescia

3/4 - Gaeta (Latina), Reggio Emilia