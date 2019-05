Auguri dolce principessa per il tuo primo compleanno L'angolo degli auguri

"Alle 21:55 è nata la mia principessa Fatima". Questa la frase di un anno fa appena sei venuta al mondo. E' già ..si proprio un anno, trecentosessantacinque giorni,ore infinite passate a cullarti, osservarti, impararti e amarti senza manuale di istruzione. Quanti attimi ci sono in un anno? Quanti di questi rimarranno per sempre nella mia memoria? Esattamente come è successo per tuo fratello che adesso ha sette anni.

Ogni giorno è una sorpresa, ogni gesto una conquista,ogni giorno unico e irripetibile proprio come te. Insieme a tuo fratello siete la mia eredità, il mio canto alla vita. Buon primo compleanno da tua mamma Nicolina Grieco papà Fernando Altavilla ed il tuo fratellino Antonio.

Che la vita ti possa portare in alto.Sei la luce che illumina il nostro cammino. Tanti auguri per il tuo primo compleanno.