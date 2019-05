Festa dell'Unione Europea oggi a Cesinali Appuntamento alle ore 18 nell’Aula Magna della scuola media “Enrico Cocchia”

Festa dell’Unione Europea a Cesinali. L’appuntamento è per oggi (9 maggio) alle ore 18 presso l’Aula Magna della scuola media “Enrico Cocchia”.

All’incontro interverrà Stefano Iandiorio presidente dell’Arci di Avellino. La manifestazione è promossa dai volontari del Servizio Civile di Cesinali (Maria Chiara Dello Russo, Carlo Romano, Emanuele Favato e Nicola Battista) diretti dal coordinatore Giuseppe Galasso. All’evento parteciperanno le autorità civili e religiose, nonché le associazioni culturali. Al termine del dibattito verrà consegnato a tutti i presenti un opuscolo informativo sull’Unione Europea realizzato dai ragazzi del Servizio Civile.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Cesinali, il Servizio Civile Nazionale, l’Arci di Avellino e l’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Cesinali.

"Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza fra gli italiani che il voto per l’Europarlamento è un passaggio importante e non una competizione elettorale minore. Ma per comprendere questo aspetto è necessario capire soprattutto cosa sia l’Unione Europea.

La nostra iniziativa è finalizzata ad approfondire questo argomento e a creare spunti per un impegno costruttivo e appassionato”, afferma il coordinatore Giuseppe Galasso."