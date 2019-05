Karate, Grottaminarda incanta il Sudafrica Un bottino vincente, tre medaglie d’oro, un argento e 5 bronzi

Tre medaglie d’oro, un argento e 5 bronzi. Questo il carico di premi che la I.K.A “Italia Karate Associazione” di Grottaminarda ha portato con sé dal Sudafrica, dalla competizione internazionale “Kanazawa Cup 2019 Skisa” svolta nella città di Durban in cui hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da 10 diversi paesi del mondo.

“Un risultato che ci inorgoglisce – ha dichiarato il Sindaco Angelo Cobino nel ricevere la squadra questa mattina in Municipio – È stato un onore ed un piacere sponsorizzare questa squadra perché ha portato alto il logo di Grottaminarda ed i colori dell’Italia oltre al nome di questa storica Associazione sportiva”. Tra l’altro il Direttore Tecnico della I.K.A. Tommaso Falcucci ha consegnato al Presidente Nazionale del KSA Karate Sudafrica – WKF, Hanshi Sonny Pillay, una targa ricordo proprio del Comune di Grottaminarda. “Ero sicuro che sareste tornati con questo carico di medaglie e coppe – ha aggiunto con grande soddisfazione il delegato allo Sport, Rocco Di Fronzo, - tali risultati incrementano ulteriormente il prestigio internazionale dell’IKA e del suo direttore Tommaso Falcucci. Le nostre strutture sono a vostra disposizione”. Presente all’incontro, insieme ai bravissimi atleti: Luca Falcucci, capitano della squadra, Benedetto Perrina, Luca Montemarano, Antonello Ianniciello, Anna Falcucci, Irene Campese e Simona Todisco, anche il Consigliere Michele Cappuccio il quale ha voluto sottolineare come il Comune sia sempre disponibile per dare un supporto ed un contributo, nei limiti del possibile, alle associazioni ed ai giovani che si impegnano in qualcosa di edificante per sé e per l’intera Comunità. Il Direttore I.K.A. Tommaso Falcucci, nel raccontare quale splendida accoglienza abbia ricevuto le delegazione grottese ha voluto ringraziare l’Amministrazione per la disponibilità ed il supporto.

Ecco nel dettaglio i risultati raggiunti: Cat. Kata Senior Maschile 1°Class Luca Falcucci Cat. Kata Veterani Maschile 1°Class Benedetto Perrina Cat. Kumite Senior - 65kg Maschile 3°Class Luca Montemarano Cat. Kumite Senior - 75kg Maschile 2°Class Luca Falcucci Cat. Kumite Veterani Maschile 1°Class Benedetto Perrina Cat. Kumite a squadre Maschile 3° Class Luca Falcucci, Benedetto Perrina, Antonello Ianniciello, Luca Montemarano.