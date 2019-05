Un patto ideale tra bambini e istituzioni ad Avellino l patto per salvare la Terra scritto oggi dagli studenti della Campania

Si è svolta oggi ad Avellino la premiazione nazionale del concorso sulla salvaguardia del pianeta promosso da De Agostini e per il secondo anno consecutivo è stata una scuola della Campania ad aggiudicarsi il primo premio e finanziamento.



"Conoscere per amare" è stato il motto degli interventi odierni che hanno spronato i nostri studenti ad approfondire la conoscenza delle risorse naturali e del patrimonio territoriale per arrivare in tempi brevi alla salvaguardia del pianeta.

Un "patto ideale" tra bambini ed istituzioni è stato redatto oggi alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e del famoso etologo Gianni Ravazzi: "Sarà un posto che potremmo chiamare casa".